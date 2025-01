G.P. 31 marzo 2023 Via ai laboratori di algherese nelle scuole



La Regione Autonoma della Sardegna ha aperto le iscrizioni al Catalogo dei Laboratori Didattici extracurrriculari nelle lingue minoritarie sardo e catalano di Alghero e varietà alloglotte per l´insegnamento nelle scuole per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025.