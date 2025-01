Cor 2 aprile 2023 Autismo, Alghero si colora di blu Numerose iniziative ad Alghero in occasione della giornata sulla consapevolezza sull’autismo.



ALGHERO - L’associazione “Il mio amico speciale”, in occasione del 2 Aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, organizza con il Patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, la terza edizione di “disegniAMO l’autismo”. Tale edizione coinvolgerà gli alunni di tutte le scuole elementari di Alghero, invitandoli a realizzare un disegno sul tema dell’autismo (da consegnare entro il 10 Maggio ) con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli utilizzando uno strumento comunicativo come il disegno. Tutti i lavori verranno esposti nella Mostra che si terrà il 27 e 28 Maggio nella Torre di Sulis - Piazza Sulis dalle ore 11 alle ore 20.



Oltre questa iniziativa, l’associazione ha richiesto, per il quinto anno consecutivo, nella giornata del 2 Aprile l’illuminazione della luce Blu( colore simbolo dell’autismo) della Torre di Sulis. Sempre il 2 Aprile si terrà “musichiamo per L’autismo”, musica dai balconi con la partecipazione volontaria del maestro Pietro Dore e del chitarrista Piero Sotgiu. Dalle ore 18 alle ore 19.30 suoneranno, per il quarto anno, dai balconi dell’ufficio Allianz di piazza Porta Terra. Si ricorda che l’albero di Pasqua del progetto “Addobbiamo Insieme la pace”, esposto presso l’aeroporto di Alghero, sarà visibile sino al 26 Aprile.



Ci sarà la seconda edizione di “NarriAMO L’autismo”, che coinvolgerà gli studenti delle classi terze medie, i quali affronteranno le tematiche dell’autismo e dell’inclusione con gli insegnanti. Gli studenti che aderiranno a tale iniziativa dovranno spedire un breve racconto o filastrocca alla mail della associazione entro il 10 Aprile : ilmioamicospecialealghero@gmail.com Il 22 Aprile ci sarà la seconda edizione de “l’Autismo va in meta” presso l’arena rugby di Maria Pia Alghero, dalle ore 10 alle ore 18!