S.A. 3 aprile 2023 Anziani algheresi a lezione di truffe Campagna di prevenzione alle truffe rivolta alle persone più anziane della popolazione algherese e olmedese. E´ la recente attività messa in campo dai carabinieri



ALGHERO - Una campagna di prevenzione alle truffe rivolta alle persone più anziane della popolazione algherese e olmedese. E' la recente attività messa in campo dai carabinieri che nei giorni scorsi hanno tenuto un incontro ad Olmedo. I militari hanno esposto alcune precauzioni da dottare per ricnoscere le potenziali truffe: dall'utilizzo delle carte di credito o bancomat, al rilascio dei documenti o di dati sensibili.