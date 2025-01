S.A. 3 aprile 2023 Mercatino Lungomare: assegnate le postazioni Assegnazione le postazioni tramite graduatoria prima dell’inizio della stagione mercatale, dal 1° aprile al 15 ottobre, con due diverse modalità di posizionamento in base al periodo di chiusura della strada



ALGHERO - Via libera in anticipo, rispetto agli anni passati, all’assegnazione delle postazioni per il mercatino storico del Lungomare Dante di Alghero. Nei giorni scorsi, infatti, presso gli uffici dello Sviluppo Economico la firma da parte degli operatori assegnatari. «Per la prima volta da quando è stato istituito, circa 30 anni fa, si è proceduto con l’assegnazione delle postazioni tramite graduatoria prima dell’inizio della stagione mercatale (1° aprile – 15 ottobre) con due diverse modalità di posizionamento in base al periodo di chiusura della strada – spiega l’assessore Giorgia Vaccaro – Quella di mercoledì scorso è stata anche un’ulteriore occasione di incontro con gli operatori per parlare dell’organizzazione complessiva del mercatino che, con il Piano del Commercio, andremo a rivedere tenendo conto dell’esperienza maturata negli anni di apertura, con l’obiettivo di valorizzarlo ulteriormente».