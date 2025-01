S.A. 3 aprile 2023 Ad Agriumbria exploit bovini e ovini sardi Nel concorso Charolaise un primo posto assoluto, negli ovini latte predominio isolano. Tutti i risultati delle aziende sarde



CAGLIARI - Gli allevatori isolani che hanno preso parte ad Agriumbria lo scorso fine settimana ritornano in Sardegna con importanti piazzamenti a conferma dalla qualità degli allevamenti isolani. Le aziende isolane hanno partecipato con i bovini alla 10° Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Charolaise ed alla 18^ Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Limousine organizzate da ANACLI mentre con gli ovini al 1° Concorso Nazionale della Pecora di razza Sarda ed il 2° Concorso Nazionale di arieti di razza Ovina Sarda iscritti al Libro genealogico organizzati da Assonapa. In particolare, alla 10° Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Charolaise l’azienda Michele Filigheddu di Arzachena nonché Vicepresidente dell’AARSardegna ha vinto il titolo di Campione senior con il toro Morante, vincitore anche della categoria Tori oltre 36 mesi, mentre Luca Fele di Calangianus ha vinto la categoria femmine da 13 a 16 mesi.



Nella 18^ Mostra nazionale del Libro genealogico della razza Limousine, si evidenzia un primo posto per Asara Marco di Olbia nella categoria manze gravide, un secondo posto per Soc. Agr. Fresi di Monteleone Roccadoria (SS) nella categoria maschi da 13 a 16 mesi, un secondo posto per Geromino Francesco nella categoria vacche con vitelle al seguito, un terzo posto per Calia Michele di Lula nella categoria femmine da 13 a 16 mesi ed un terzo posto per Geromino Lorenzo di Palau nella sezione femmine da 16 a 20 mesi. Anche gli allevamenti Murrighile Iolanda Simona di Olbia (OT), Soc. e la Società Agricola Decandia Eredi S.S. di Calangianus (OT) hanno messo in evidenza animali di alta qualità.

Nei concorsi dedicati alla pecora di razza Sarda, vince come migliore allevamento della manifestazione Scintu Mauro di San Nicolò di Arcidano (OR).



Al 2° Concorso Nazionale di arieti di razza Ovina Sarda iscritti al Libro genealogico, Frongia Antonello di Samugheo (OR) vince la categoria Arieti oltre 24 mesi mentre Scintu Mauro di San Nicolò di Arcidano (OR) si è piazzato al terzo posto. Nella categoria arieti 12-24 mesi secondo posto per Scintu Mauro di San Nicolò di Arcidano (OR) e terzo posto per Societa' Agricola F.Lli Bulleddu di Olbia (OT). Al 1° Concorso Nazionale della Pecora di razza Sarda nella categoria Pecore di primo parto con lattazione in corso podio tutto sardo: primo Frongia Antonello di Samugheo (OR), secondo Scintu Mauro di San Nicolò di Arcidano (OR) e terzo F.lli Sanciu Stefano E Piermario S. S. di Berchidda (OT)



Da quest’anno gli allevatori sono stati supportati economicamente per la partecipazione a questo evento dalla Regione Sardegna. Infatti, grazie alla legge regionale 8/2022, per il tramite dell’Agenzia AGRIS, l’Associazione Allevatori della Regionale Sardegna potrà rimborsare parte dei costi che gli allevatori hanno sostenuto per la partecipazione ai concorsi nazionali. L’Associazione Allevatori della Regione Sardegna sostiene gli allevatori che intendono partecipare ai concorsi nazionali sia logisticamente che il contributo messo a disposizione della Regione Sardegna, commenta Luciano Useli Bacchitta presidente AARSardegna, ciò al fine di incentivare la presenza del mondo allevatoriale sardo in questi momenti di confronto senza dimenticare che già dal mese di aprile prenderanno il via le diverse manifestazioni zootecniche isolane che avranno gli allevatori dell’AARSardegna come denominatore comune.