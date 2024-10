S.A. 5 aprile 2023 Slalom Loceri: aperte le iscrizioni Ogliastra Racing procede con pieno ritmo verso la gara, seconda tappa in Sardegna del Campionato Italiano Slalom con validità Trofeo Nord e Coppa ACI seconda zona



LOCERI - Il 6° Slalom Città di Loceri procede a pieno ritmo il suo avvicinamento alla data che dal 29 al 30 aprile diventa seconda tappa del Campionato Italiano Slalom 2023 con Trofeo Nord e Coppa ACI seconda zona. Sarà inoltre valido per il Campionato Regionale Slalom Sardegna indetto dalla Delegazione ACI SPORT Sardegna. Studiata su un percorso collaudato di 3900 metri con 12 postazioni di birilli, nei due giorni di competizione, si daranno battaglia piloti provenienti da tutta Italia. La Scuderia Ogliastra Racing conferma programmi, motivazioni e ambizioni tinte del tricolore, per l’edizione promossa nel calendario nazionale. Proprio l'impegno dell’organizzazione caratterizza la gara del 2023 con Loceri appuntamento isolano dove lo slalom vivrà un “ri-debutto” nel circuito d’oltremare.



Immersa negli impegni organizzativi e di programmazione durante il periodo invernale la Scuderia Ogliastra Racing in collaborazione con l’Associazione Arbus ProMotors, con il C.O.S.S (Comitato Organizzatori Slalom Sardegna), resta legata alla favorevole collaborazione con il Comune di Loceri, per consolidare una sostegno fondamentale che consente di inserire diverse novità e riconferme a partire dalle attività collaterali come la degustazione dei cibi e i balli sardi nella Piazza Nonnu Melis. Garantito l’assaggio con Loceri con Gusto la fortunata manifestazione gastronomica che affolla il centro del paese. Accanto al quartier generale quest’anno confermato nel palazzo municipale di Via Roma, saranno aperti gli stand espositivi dei prodotti tipici. Il centro di Loceri, diventerà sede sportiva ed enogastronomica per avvicinare ancora meglio lo slalom alla gente. La sera di sabato 30 aprile i piloti e gli equipaggi saranno in piazza per degustare il cibo e ascoltare la musica folk, tutti invitati alla festa dello sport. Domenica 30 aprile il pubblico potrà seguire la partenza e visitare gli stand che faranno da sfondo alla gara fino alla premiazione finale.



«Sarà un’edizione impegnativa e non vediamo l'ora di riportare i piloti e gli equipaggi a Loceri – dice Fabrizio Seoni presidente della scuderia - Siamo orgogliosi di farlo al fianco dell’Aci Sport e del Comune di Loceri con collaborazioni nuove e confermate perché continuiamo a credere nella specialità dello slalom, che resta uno sport giovane e molto dinamico». Per inaugurare il campionato la scuderia già in gara il 16 aprile, infatti, allo start della competizione una delegazione in rappresentanza dell’Ogliastra Racing all'Autoslalom Città Di Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento, una delle due novità nel calendario tricolore 2023. Lo Slalom Città di Loceri si avvia con la marcia in più delle agevolazioni che prevedono il pacchetto di facilitazioni reso possibile grazie al sostegno di Grimaldi. La compagnia di navigazione garantisce sconti per le linee coperte dalla compagnia di navigazione. Le informazioni sono disponibili nel sito internet di Ogliastra Racing