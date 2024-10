Cor 6 aprile 2023 Maristella, iscrizioni ai laboratori sul pane L’associazione EduEcoAgroMaris di Maristella, in sinergia con il Comitato di Borgata, organizza dei laboratori sul pane sardo a lievito madre per promuovere tradizioni e usanze tipiche della terra di Sardegna



ALGHERO - Sono in programma due laboratori che si terranno nell’Oratorio di borgata di Maristella: 10 iscritti frequenteranno l’intera giornata di sabato 27 maggio e altri 10 l’intera giornata di domenica 28 maggio 2023. Al fine di tenere vive le tradizioni e tramandare gli antichi saperi sull’arte della panificazione con lievito madre (sa madrighe), sono state coinvolte le signore Mariella Pinna e Maria Talia Tidore, maestre panificatrici di Olmedo, con esperienza trentennale in materia.



Maria Talia e Mariella hanno al loro attivo numerose partecipazioni a sagre, manifestazioni, iniziative, trasmissioni televisive ecc. nonché svariati attestati, premi e riconoscimenti, come quando alla cavalcata sarda conquistarono il primo posto tra i pani di Sardegna con il loro tipo di pane Ammoddigadu. Panificano il pane tipico Olmedese sapientemente cotto in forno a legna, utilizzando ingredienti di qualità a chilometro zero con grano duro coltivato e trasformato in terra di Sardegna. Per informazioni contattare il numero 380 5089277.