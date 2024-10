S.A. 8 aprile 2023 Pasquetta a Porto Torres: il programma Il concerto di Enrico Ruggeri ma anche tanti appuntamenti musicali e promozionali dedicati all´Asinara: a Porto Torres è tutto pronto per la due giorni di eventi che saluterà le giornate di Pasqua e Pasquetta.



PORTO TORRES - In cartellone il concerto di Enrico Ruggeri ma anche tanti appuntamenti musicali e promozionali dedicati all'Asinara: a Porto Torres è tutto pronto per la due giorni di eventi che saluterà le giornate di Pasqua e Pasquetta. Il contenitore prenderà il via il giorno di Pasqua - domenica 9 aprile - quando le due piazze cittadine, il Corso e il primo tratto di via Mare, a partire dalle 12.00 saranno animate da musica live in occasione dell’aperitivo pasquale offerto dalle Botteghe Turritane.

La giornata di Pasquetta - lunedì 10 aprile in diverse piazze e vie cittadine - inizierà con la musica delle Hélen’s band, di Alenu ‘e sole band e di Gabri DJ che, dalle 12.00. Il primo pomeriggio proseguirà con i Pirati, alle 15.00 in Piazza Garibaldi e, dalle 15.30, con i balli itineranti del gruppo folk Etnos Li Bainzini che animerà con suoni e danze della tradizione le strade turritane.



Alle 17.00 si terrà il concerto di Enrico Ruggeri e per finire, alle 19.00 e alle 20.00, lo spettacolo lungo il corso Vittorio Emanuele con Noi e bò e il Duo Red. In piazza Eroi dell'Onda sarà allestita un'area giochi gonfiabili per i più piccoli, nel lungo mare saranno presenti diversi stand di artigianato e tra piazza Umberto e la chiesa della Consolata sarà allestita una mostra statica a cura del Vespa Club Porto Torres. Per promuovere il patrimonio naturalistico e storico-culturale rappresentato dall'isola dell'Asinara il Comune, l'Ente Parco e gli operatori turistici attivi sull’isola e nel mare dell’omonimo golfo hanno ideato “Area Asinara”. Si tratta di uno spazio interamente dedicato all’isola con gli stand degli operatori del Parco che, per tutta la giornata, promuoveranno le loro attività: escursioni a terra e per mare, visite guidate, gite in barca, immersioni subacquee.



Ai piedi della Torre, vicino al palco che ospiterà l’atteso concerto di Enrico Ruggeri, un maxi schermo proietterà le fantastiche immagini - messe a disposizione da ISOLAMEA di Daniele Amato - delle coste dell’isola e del suo entroterra. Nell’area del prato, sul lato destro tra la Torre e l'imbarcazione "Nicola P." donata al Comune dalla famiglia Scarpa e restaurata recentemente da AssoVeLa e Multiservizi, sarà collocata un'installazione artistica dedicata agli asinelli bianchi dell'Asinara, realizzati dalla ditta Arcobaleno di Massimiliano Porcu con la gentile collaborazione dell'azienda di traporti FG1 srls. L'evento di Pasquetta è organizzato dal Comune di Porto Torres in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Asinara, Le Botteghe Turritane, l'Ufficio turistico gestito da Memoria Storica, il Vespa Club Porto Torres, l'Associazione Etnos, Isola Mea e Arcobaleno di Porto Torres.



Il giorno di Pasquetta dalle 10 alle 24 sarà interdetto il transito veicolare nel tratto stradale del Corso Vittorio Emanuele compreso tra la via Giudicessa Adelasia e la via Mare. Di conseguenza rimarranno chiusi i tratti di via Cavour e via Petronia in immissione al Corso Vittorio Emanuele; il traffico sarà interdetto anche nel tratto della via Mare, in ambedue i sensi di marcia, tra la piazza Dogana e la via Ettore Sacchi. Sarà inoltre vietata la sosta nel Corso Vittorio Emanuele, in ambedue i lati di carreggiata del tratto compreso tra la via Adelasia e la via Mare e nella via Mare nel tratto compreso tra la via E.Sacchi e la Piazza Dogana, in entrambi i lati di sosta. Tutte queste limitazioni non riguarderanno i veicoli al servizio delle Forze di Polizia e di Soccorso.



Nella foto: Enrico Ruggeri