S.A. 11 aprile 2023 Uova di Pasqua e doni al Civile di Alghero Da Gioventù Nazionale le uova di Pasqua in dono ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria. E´ stato donato al reparto un nuovo otoscopio per gli esami dell´orecchio dei pazienti pediatrici, per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie



ALGHERO - Nei giorni scorsi una delegazione di Gioventù Nazionale Alghero, composta dal responsabile delle attività Alessio Auriemma e dal coordinatore cittadino Walter Noli, ha fatto visita all'Ospedale Civile di Alghero per portare delle uova di Pasqua in dono ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria. Un pensiero anche al personale: è stato donato al reparto un nuovo otoscopio per gli esami dell'orecchio dei pazienti pediatrici, per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie.



La delegazione di Gioventù Nazionale Alghero ha avuto inoltre la possibilità di incontrare alcuni degli operatori sanitari e di ringraziarli per il loro impegno quotidiano. Il coordinatore cittadino Walter Noli ha affermato che si è trattato di un gesto nato spontaneamente e che richiama la vocazione sociale e associazionistica prima ancora che politica del movimento. «Il movimento giovanile vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della solidarietà, della vicinanza e della responsabilità nei confronti dell'ambiente e della comunità in cui si vive» ha concluso Noli.