S.A. 11 aprile 2023 Giovani talenti in sala Sassu Anche quest’anno un importante momento della rassegna è dedicato ai talenti emergenti: sul palco Carlo Cesaraccio e Giuseppe D´elia. Appuntamento giovedì 13 aprile



SASSARI - Prosegue nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de "I concerti di primavera". La più longeva rassegna cameristica cittadina è organizzata dall’Associazione Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa e col patrocinio e il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Anche quest’anno un importante momento della rassegna è dedicato ai talenti emergenti e pensato appositamente per la valorizzazione dei giovani artisti.



Così giovedì 13 aprile alle 20,30 nell’appuntamento dal titolo "I giovani talenti incontrano i grandi maestri" il virtuoso del clarinetto Vincenzo Mariozzi, storico Primo Clarinetto dell’Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilila a Roma, si confronterà con promettenti musicisti che, in alcuni casi hanno già guadagnato ruoli di spicco. Tra questi Francesco Mattioli, Primo Corno Solista dell'Orchestra Nazionale della RAI di Torino, o Raffaele Giannotti, Primo Fagotto Solista dei Münchner Philharmoniker di Monaco di Baviera.



Il più giovane sul palco sarà il sassarese Carlo Cesaraccio, vincitore di diversi concorsi e interprete di concerti solistici per oboe e orchestra in numerose rassegne internazionali. Ad esibirsi sarà anche il giovane pianista Giuseppe D’elia vincitore di primi premi assoluti in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, spesso ospite come solista di varie istituzioni musicali europee. Il programma della serata propone capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e fiati K. 452, e di Ludwig van Beethoven, Quintetto per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore op. 16.