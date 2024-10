S.A. 19 aprile 2023 Trasformazione digitale artigianato: webinar Il seminario online ha l’obiettivo di approfondire le trasformazioni che le tecnologie digitali stanno portando nel settore dell’artigianato ed in particolare sulle micro-imprese



SASSARI - L'appuntamento è per giovedì 20 aprile per partecipare – gratuitamente – al seminario teorico e al webinar dal titolo “Gli effetti della trasformazione digitale nell’artigianato” dalle 9.30 in collegamento su piattaforma Zoom che avrà come docente Paolo Lasagni, innovation manager. L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica), nell’ambito del percorso Il digitale non è mai stato così semplice dedicato alla trasformazione digitale.



Il seminario online ha l’obiettivo di approfondire le trasformazioni che le tecnologie digitali stanno portando nel settore dell’artigianato ed in particolare sulle micro-imprese. Partendo da un quadro di insieme storico-economico del settore, saranno mostrate possibili applicazioni delle tecnologie 4.0 ad esempio: Stampa 3D, Internet of Things, Big Data e Cloud, per capire come consentono di ottimizzare i costi, di accedere più rapidamente al mercato, nonché di sviluppare nuovi prodotti per essere più competitivi. Per aspiranti imprenditori, per artigiani e ditte artigianali, tecnici e consulenti di micro e piccole imprese che operano nel B2B e B2C, associazioni di categoria e per tutti coloro che necessitano di capire come applicare il digitale al settore manifatturiero.