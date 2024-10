Cor 13 aprile 2023 Vecchie glorie del calcio contro la sclerosi multipla Le vecchie Glorie del calcio sardo a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Nella Sala Consiliare del Comune di Oristano, sabato 15 aprile 2023 alle 10, la presentazione del raduno in programma a Sa Rodia il 6 maggio 2023



ORISTANO - Sabato 15 aprile 2023 alle 10, l'Aula Consiliare del Comune di Oristano, in Piazza Eleonora 44, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del 1° Raduno regionale delle Vecchie Glorie del calcio sardo.



L'iniziativa, in programma sabato 6 maggio 2023 a partire dalle 9,30 sui campi del Centro Federale di Sa Rodia a Oristano, è stata organizzata dall'Associazione Vecchie Glorie della Sardegna, con la collaborazione dell'Associazione Onlus “Insieme” e con il patrocinio della FIGC regionale e dell'Università degli Studi di Cagliari, a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla. Prevista, infatti, una raccolta fondi e varie attività di sensibilizzazione sulla terribile malattia che continua ad avere una grande diffusione anche in Sardegna. All'incontro con la stampa prenderanno parte il Presidente del Consiglio Comunale di Oristano, Giuseppe Puddu, l'Assessore allo Sport del Comune di Oristano, Antonio Franceschi, le dottoresse Eleonora Cocco e Jessica Frau e i rappresentanti delle 13 Associazioni di ex calciatori che parteciperanno alla manifestazione.



Presenti le vecchie glorie di: Cagliari, Carbonia, Torres, Nuorese, Attilia, Tharros, Iglesias, Sorso, Guspini, Sant'Antioco, Thiesi, Decimoputzu e Alghero, ai quali si unirà la Rappresentativa dei Giornalisti Sardi “Gigi Grivel”.