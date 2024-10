Cor 15 aprile 2023 U15, Sassari e Alghero si giocano il titolo regionale L’appuntamento per la conquista del titolo regionale nella categoria U15 femminile è fissato per domenica (ore 17.30) al Palasport di Sa Rodia. Al termine del match si terrà la cerimonia di premiazione.



ORISTANO - Saranno il Basket 90 Sassari e la Mercede Alghero a contendersi, domenica (palla a due alle 17,30), il titolo regionale nella categoria Under 15 femminile. Oggi, all’interno del Palazzetto dello Sport di Oristano (località Sa Rodia), si sono tenute le gare di semifinale. Nella prima sfida il Basket 90, di coach Giulio Fenu, ha avuto la meglio sul San Salvatore Selargius (allenato da Francesca Amadasi) imponendosi con il punteggio di 67-49. Miglior realizzatrice tra le sassaresi Aurora Murgia che ha chiuso il match con 30 punti di bottino personale. In doppia cifra anche Giulia Olandi con 17 punti. Nel Selargius sono due le atlete che hanno chiuso in doppia cifra: Emma Corongiu con 24 punti tra le selargine, mentre sono stati 10 quelli firmati da Vanessa Piras



Nell’altra semifinale successo della Mercede Alghero allenata da Francesco De Rosa che ha superato l’Elmas (coach Nello Schirru) con il punteggio di 55-47. Un match equilibrato fino in fondo con le catalane che hanno avuto la meglio grazie alla panchina lunga e ai canestri di Veronika Pysmennyk, brava a prendere per mano la squadra a totalizzare, a fine gara ben 35 punti. L’unica tra le algheresi ad avere raggiunto la doppia cifra. Tra le masesi, nonostante l’inferiorità numerica, bene la prova di tutto il gruppo che è riuscito a tenere testa all’Alghero per l’intero match. Miglior realizzatrice nell’Elmas Ilaria Mura con 20 punti di bottino personale.



[foto Fip Sardegna]