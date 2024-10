G.P. 16 aprile 2023 Gotto presenta il suo libro ad Alghero



"Profondo come il mare, leggero come il cielo", uno splendido viaggio nel quale Gianluca Gotto ieri sera ha incantato verso la serenità e l´autocoscienza, algheresi e non solo. Grande successo per la presentazione dell´ultimo libro di Gotto ad Alghero, organizzata dalla libreria Il Labirinto Mondadori. Oggi sarà a Torregrande (Oristano) e lunedì a Cagliari "Profondo come il mare, leggero come il cielo", uno splendido viaggio nel quale Gianluca Gotto ieri sera ha incantato verso la serenità e l´autocoscienza, algheresi e non solo. Grande successo per la presentazione dell´ultimo libro di Gotto ad Alghero, organizzata dalla libreria Il Labirinto Mondadori. Oggi sarà a Torregrande (Oristano) e lunedì a Cagliari • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat