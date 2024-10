S.A. 16 aprile 2023 Fc Alghero vince contro Centro Storico Sassari La FC Alghero, con un gol di Finca, vince in casa del Centro Storico Sassari. Una vittoria importantissima per gli algheresi che allungano il vantaggio sui sassaresi che scivolano al terzo posto in classifica



ALGHERO - Un gol di Mario Finca al 90° regala la vittoria alla Fc Alghero nel big match contro il Centro Storico Sassari nella 21^ giornata del campionato di calcio di Terza Categoria girone F. Una vittoria importantissima per gli algheresi che allungano il vantaggio sui sassaresi che scivolano al terzo posto in classifica, mentre lo

Sporting Uri rimane a cinque punti di distanza. A cinque giornate dalla conclusione del torneo l'undici giallorosso di mister Pippo Zani si trova in testa alla classifica, imbattuto. La gara giocata sul campo di Baddimannita è stata condizionata dal forte vento. Partita corretta anche se nel finale c'è stata qualche scaramuccia, ma nulla di più.

Per la cronaca, primo affondo a favore della Fc Alghero al 3° quando Fofana ruba palla sulla trequarti, si invola verso l’area avversaria e serve un prezioso assist a Cherchi che deposita la palla in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.



Al 9° Gnani di testa, servito su punizione da Alessandro Sanna, sfiora la traversa. Alla mezz’ora è Nunfris che ci prova dal limite e la palla sorvola di poco la traversa. Si va al secondo tempo e al 47° Alessandro Sanna su punizione sfiora l’incrocio dei pali alla destra di Nurra. Un minuto dopo è il Centro Storico a rendersi pericoloso con un tiro da fuori area di Leoni che termina a lato. Sassaresi pericolosi al 57° con Salvatore Pinna che calcia da distanza ravvicinata trovando Bellinzis in posizione che blocca con sicurezza. Si va al 78° e la Fc Alghero sfiora il gol con un preciso colpo di testa di Gnani su corner di Catogno. Al 90° Fc Alghero in vantaggio con Finca con un imprendibile colpo di testa. Finale concitato con qualche scaramuccia di troppo, ma alla fine è stata una grande festa giallorossa sia in campo che sugli spalti. Da evidenziare la presenza di un pubblico numeroso con una larga presenza di tifosi algheresi che alla fine hanno festeggiato una vittoria fondamentale nella corsa al salto di categoria.



CENTRO STORICO SASSARI – FC ALGHERO: 0-1

Centro Storico Sassari: Nurra, Cabras, Riu (83° Barra), Delogu (78° Deroma), Ibba, Fadda, Pinna Riccardo

(86° Ruda), Leoni (72° Pinna Claudio), Pinna Salvatore, Vargiu (65° Auneddu), Usai.

Allenatore: Pinna

A disposizione: Tedde, Fadda, Petretto, Pirastru.

Fc Alghero: Bellinzis, Carbone, Cariga, Ardu (55° Delias e dal 91° Rizzu), Sanna Michele, Gnani, Nunfris,

Sanna Alessandro (77° Catogno), Cherchi, Satta (67° Carta), Fofana (75° Finca).

Allenatore: Pippo Zani

A disposizione: Serra, Moro, Gallo, Livesi.

Arbitro: Arru di Sassari

Rete: 90° Finca