Cor 18 aprile 2023 Dal 23 aprile Sant Jordi a l´Alguer Presentato questa mattina il ricco calendario di incontri ed eventi in occasione della manifestazione che avrà il suo quartier generale presso la Torre di Sulis, grazie alla stretta sinergia con la Fondazione Alghero.



ALGHERO - Diada Mundial del Llibre i la Rosa dal 23 aprile 2023 a l'Alguer. Presentato questa mattina (martedì) presso l’Istituto Alberghiero di Alghero, alla presenza del sindaco Mario Conoci, il ricco calendario di incontri ed eventi in occasione della manifestazione che avrà il suo quartier generale presso la Torre di Sulis, grazie alla stretta sinergia con la Fondazione Alghero. Previste numerose presentazioni di libri ed incontri con gli autori ed editori nelle librerie cittadine e nelle sedi delle associazioni culturali algheresi.



A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Vincenzo Scanu e Gustau Navarro della Generalitat de Catalunya a l'Alguer. Al loro fianco Alessandro Cocco, assessore al Turismo e Cultura della città di Alghero e Vittorio Nonis della Libreria Il Labirinto. All'organizzazione delle numerose attività culturali programmate per la Giornata Mondiale del Libro e la Rosa collaborano numerose associazioni culturali e lo storico Tonino Budruni, con in testa il Centro Commerciale Naturale "Al Centro Storico".



«Alghero dimostra una vivacità culturale anche nel campo letterario che sicuramente va sottolineata e valorizzata» ha sottolineato il sindaco. Proprio come avviene con Sant Jordi a l'Alguer, che conferma l'impegno e l'interesse dell'Amministrazione, che grazie alla forte sinergia ormai instaurata con il mondo dell'associazionismo, gli istituti scolastici e la Delegazione del Governo Catalano in Italia, prosegue con successo nelle numerose iniziative che promuovono e incentivano l'uso normale della lingua Algherese tra i cittadini.