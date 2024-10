Cor 18 aprile 2023 Basket U15: Basket 90 campione regionale In forza all´accordo con la Pallacanestro Alghero, le ragazze allenate da Giulio Fenu conquistano il titolo regionale strapazzando la Mercede nella finalissima disputata a Oristano



ALGHERO - Il Basket 90 Sassari è campione regionale under 15 femminile. Il verdetto è arrivato domenica pomeriggio, al termine della finale regionale contro la Mercede Alghero, giocata al palasport di Oristano, vinta dalla formazione sassarese (in forza all'accordo con la Pallacanestro Alghero) con il punteggio di 85-34. Una sfida che la squadra allenata da Giulio Fenu ha condotto in testa fin dai primi minuti. Migliori realizzatrici le due algheresi Aurora Murgia che ha chiuso con 26 punti e Giulia Olandi con 24 punti. Le due squadre erano arrivate a giocarsi la finale per il titolo regionale dopo aver eliminato, in semifinale: il San Salvatore Selargius (Basket 90) e Elmas (Mercede Alghero). Al termine della gara si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente della Fip Sardegna, Salvatore Serra.



Basket 90 Sassari – Mercede Alghero 85-34

Basket 90 Sassari: Mura, Murgia 26, Piras 2, Natale, Delogu 15, Fabio, Nieddu 8, Marras, Cossu 4, Nieddu 4, Delrio 2, Olandi 24. Allenatore: Giulio Fenu.

Mercede Alghero: Cosmino, Malfitano 2, Antinori, Puddu 6, Douglas, Derekyuvlieva 4, Cavallero, Pysmennyk 18, Daccò, Concas, Marogna 2, Peana 2. Allenatore: Francesco De Rosa.

Parziali: 26-10; 25-11; 17-4; 17-9.

Arbitri: Manca e Cappelloni



[foto Fip Sardegna]