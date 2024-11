Cor 20 aprile 2023 Alghero contro il cibo sintetico Ieri mattina il sostegno alla campagna della Coldiretti contro il cibo sintetico. Mario Conoci al mercato di Campagna Amica di Sant´Agostino. Con lui le assessore Maria Grazia Salaris e Giorgia Vaccaro, insieme ai vertici locali dell´associazione



ALGHERO - «Una firma a sostegno della campagna della Coldiretti contro il cibo sintetico, un'importante iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del cibo naturale e sostenibile. Il cibo sintetico, di cui si sente parlare sempre più spesso, potrebbe avere effetti negativi sulla biodiversità e sull'agricoltura tradizionale. Sosteniamo la campagna della Coldiretti a favore del cibo naturale per proteggere la salute e l'ambiente».



Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che questa mattina accompagnato dalle assessore Maria Grazia Salaris e Giorgia Vaccaro, insieme ai vertici locali dell'associazione, ha firmato presso i banchi del mercato settimanale di Campagna Amica di Sant'Agostino, a sostegno della grande mobilitazione contro il cibo sintetico, una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro degli allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy.



La petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale. L’obiettivo è promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Prodotti che potrebbero presto inondare il mercato europeo sulla spinta delle multinazionali e dei colossi dell’hi tech.