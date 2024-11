S.A. 21 aprile 2023 Domenica l'Alghero festeggia la promozione a Maria Pia Il lungo pomeriggio giallorosso inizierà alle 15 con un’esibizione della Banda Musicale “A. Dalerci” di Alghero. Domani la società parteciperà alla manifestazione per l´autismo



ALGHERO - Questa domenica, 23 aprile, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia va in scena l’ultima partita della stagione dell’Alghero nel girone E di Prima Categoria ma soprattutto la grande festa per la vittoria del campionato e l’approdo in Promozione. Il lungo pomeriggio giallorosso inizierà alle 15 con un’esibizione della Banda Musicale “A. Dalerci” di Alghero. Quindi alle 16 il fischio d’inizio della partita tra l’Alghero e il Siligo e nell’intervallo i protagonisti nel rettangolo di gioco per una sfilata e un saluto agli spettatori saranno i bambini e ragazzi della Scuola Calcio e del Settore Giovanile, con i rispettivi staff. I festeggiamenti ufficiali proseguiranno, infine, con le premiazioni e con il Dj Set.



«Siamo orgogliosi di avere la banda musicale con noi e di festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo stagionale con musica e divertimento – commenta il presidente giallorosso Andrea Pinna – Abbiamo voluto organizzare questa giornata speciale per tutti i tifosi che ci

hanno sempre sostenuto in questi mesi e speriamo che anche domenica siano in tanti». Non solo festeggiamenti e non solo prima squadra: domani, sabato 22 aprile - sempre a Maria Pia ma al Campo da Rugby - la Scuola Calcio dell’Alghero parteciperà alla manifestazione organizzata dall’Associazione “Il mio Amico Speciale” dal titolo “l’Autismo va in meta”.



La giornata, come tutta l’attività dell’associazione mira a promuovere la sensibilizzazione sulla necessità di rendere lo sport accessibile a tutti, in particolare ai bambini autistici. «L’obiettivo della manifestazione è forse il più nobile che possiamo pensare – affermano i

coordinatori tecnici della scuola calcio Massimo Malfitano e Manuel Pierangeli– lo sport è inclusione per tutti e la nostra società vuole essere con impegno al fianco dell’associazione “Il mio amico speciale” in questo progetto a dir poco importante».