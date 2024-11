S.A. 24 aprile 2023 Futsal vince in rimonta a Mogoro Futsal Alghero vince e resta in testa alla classifica del campionato di serie C1. Decisive le doppiette siglate da Roberto Fiori, Franco Molina e Fabio Jorge



ALGHERO - La Futsal Alghero soffre sul campo del Mogoro ma alla fine vince in rimonta 6-4 e resta in testa alla classifica del campionato di serie C1. Decisive le doppiette siglate da Roberto Fiori, Franco Molina e Fabio Jorge. Primo tempo sottotono della formazione algherese, che va al riposo sotto di due gol (2-0). A inizio ripresa la Futsal Alghero accorcia con un rigore trasformato da Fabio Jorge ma i padroni di casa sfruttano una disattenzione giallorossa e allungano nuovamente (3-1).



Molina riporta la Futsal Alghero a stretto contatto (3-2) ma neanche il tempo di festeggiare che il Mogoro si riporta due gol avanti (4-2). Il mister Rino Monti chiama time-out, aggiusta le cose e salgono in cattedra soprattutto Roberto Fiori e Franco Molina che con Fabio Jorge firmano i gol decisivi. Vittoria di forza per la Futsal Alghero, attesa ora dall’ultima e decisiva partita della stagione, in casa al Pala Manchia, contro la Villacidrese. In caso di vittoria sarà serie B.