S.A. 24 aprile 2023 Tennistavolo: podio per i sassaresi Ai campionati giovanili di Terni argento e bronzo per Laura Pinna. In gara sette atleti per il club sassarese



SASSARI - Inizio lusinghiero per il tennistavolo Sassari nei Campionati giovanili in corso a Terni. Laura Pinna ha conquistato due medaglie nella categoria Under 15. Prima l'argento nel doppio dove ha gareggiato insieme a Francesca Seu (Muravera) e perso solo in finale per 3 set a 1 contro la coppia favorita, composta da Sofia Minurri e Candela Sanchi (Tennistavolo Torino).



Oggi la pongista sassarese che fa la B femminile allenata dal tecnico Sandro Poma ha ottenuto il bronzo nell'individuale Under 15 dopo aver sfiorato la finalissima. Laura Pinna (numero 10 del ranking) infatti ha ceduto solo al quinto set a Francesca Seu che poi si è laureata campionessa italiana. Da sottolineare che Laura Pinna nei quarti ha battuto 3-1 Cecilia Cicuttini, del castel Goffredo, che era testa di serie numero 2.



Da sottolineare che il tennistavolo Sassari ha portato ai campionati italiani ben sette atleti. Nell'under 17 Alexander Evans e nell'Under 15 oltre a Laura Pinna ha partecipato pure Maria Laura Mura. Nei prossimi due giorni invece scenderanno in campo gli Under 13 Edoardo Eremita e Stefano Ganau e gli Under 11 Nicola Cilloco e Federico Casula.