Cor 27 aprile 2023 Wrc, Regione partner d´eccezione Anche per l’attesissima edizione numero 20 la partnership e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna restano vitali per la realizzazione dell’evento. L’Assessore al Turismo Giovanni Chessa: Da tanti anni il Rally offre alla Sardegna grazie anche ai riflettori dei media di tutto il mondo, un’importante occasione di visibilità e di successo”



OLBIA - A poco più di un mese dal Rally Italia Sardegna 2023 continuano le rifiniture e i sopralluoghi sul percorso che dal 1 al 4 giugno ospiterà il sesto round del FIA World Rally Championship, per la ventesima volta nella storia sull’Isola dei Quattro Mori. Sarà proprio la Sardegna la grande protagonista dell’evento, ancora una volta impareggiabile cornice di una manifestazione che, grazie ai tratti distintivi di questa terra, ha aumentato la propria popolarità diventando appuntamento irrinunciabile per molti. Il Rally Italia Sardegna porta nel nome l’imprescindibile legame con il territorio che lo ospita, un binomio di eccellenze senza pari nel mondo.



«Da tanti anni, il Rally indirizza sulla Sardegna l’attenzione di tifosi e appassionati, offrendo, grazie anche ai riflettori dei media di tutto il mondo, un’importante occasione di visibilità e di successo - ha commentato l’Assessore al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna Giovanni Chessa - La Regione Sardegna crede convintamente negli eventi sportivi e ha programmato oltre quaranta manifestazioni di indiscusso e riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nel triennio 2022-2024. Avendo l'obiettivo di consolidare la Sardegna come ‘isola dello sport’. Si tratta di una strategia di promozione turistica che, insieme alle iniziative che valorizzano tradizioni, enogastronomia e turismo attivo, promuove l’interno dell'Isola e contribuisce anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici».



Il rally avrà quest’anno base ad Olbia dove, come avvenne nel 2021, sarà allestito il parco assistenza, la cerimonia d’arrivo e dove i concorrenti si sfideranno nell’appassionante prova spettacolo cittadina inaugurale in programma giovedì 1 giugno nel pomeriggio. Olbia ma non solo, dato che saranno molti i comuni del territorio sardo pronti ad ospitare il passaggio della gara, un abbraccio che da sempre rende unico questo appuntamento.