Tennis, bene Tc Alghero in Serie C

ALGHERO - Giornata positiva per le due squadre del Tc Alghero impegnate nel campionato regionale di Serie C. Nel girone unico femminile, le algheresi hanno vinto 4-0 sui campi del Quattro Mori Tennis Team. Ospiti che hanno chiuso i conti già con i singolari, vinti da Floriana Monti, Claudia Bardino e Sara D’Alessandro. Monti e D'Alessandro hanno poi completato l'opera vincendo anche il doppio.



Con questo risultato, il Tc Alghero aggancia le campionesse in carica del Ct Decimomannu al secondo posto, a un punto dalla capolista Tc Cagliari.

Nel girone 2 maschile, importante pareggio per il Tc Alghero, 3-3 in casa contro il Tc Novelli, che rilancia la squadra nella corsa salvezza. Match equilibrato, con il 2-2 dopo i singolari, grazie alle vittorie di Niccolò Carta e Fabiano Fois, che hanno risposto alle sconfitte di Alessandro Ivaldi e Davide Scanu. Equilibrio anche nei doppio, col successo di Carta/Fois e il ko di Scanu/Ivaldi.



Nella foto: Niccolò Carta