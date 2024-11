Cor 29 aprile 2023 Politica agricola comunitaria: incontro a Sennori Martedì 2 maggio, alle ore 18,30, al Centro culturale di Sennori, si svolgerà un incontro pubblico per illustrare agli imprenditori agricoli le nuove regole introdotte dalla Pac 2023 – 2027, entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno



SENNORI - L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione comunale e dal Centro Studi Agricoli, per spiegare le opportunità offerte dalla normativa europea agli agricoltori e allevatori, con particolare riferimento ai comparti olivicolo, vitivinicolo e frutticolo-orticolo, settori cui afferiscono in maniera maggiore le aziende del territorio.



La Pac 2023-2027 offre accesso al nuovo ciclo di fondi europei, e il 15 maggio 2023 scadranno i termini per presentare le richieste relative ad alcune misure previste proprio dalla Pac. Per questo motivo l’assessorato comunale all’Agricoltura, guidato da Michele Soggia, con l’assessorato comunale alle Attività produttive, guidato dalla vice sindaco, Elena Cornalis, e il Centro Studi Agricoli diretto da Tore Piana, membro del Partenariato ministeriale sulla Pac e presidente del costituendo Distretto regionale Olivicolo, hanno voluto organizzare questo incontro informativo.



Numerosi gli argomenti che saranno affrontati: il valore dei titoli, eco schemi, diritti reimpianto vigneti, contributi per ristrutturazioni e investimenti. Apriranno i lavori i saluti istituzionali del sindaco, Nicola Sassu, e della vice sindaco, Elena Cornalis; l’incontro proseguirà con l’intervento introduttivo del consigliere con delega all’Agricoltura, Michele Soggia, e quindi con la relazione sulla Pac 2023 – 2027 svolta da Tore Piana.