Barracelli, formazione a Sassari

SASSARI - Verrà presentato domani a Sassari il programma per le giornate formative rivolte ai barracelli promosse dall’Assessorato degli Enti locali in collaborazione con l’Anci. Si tratta una iniziativa di formazione di base destinata a tutti i componenti delle compagnie barracellari che in Sardegna sono circa 166. I corsi inizieranno a metà maggio con una pausa prevista nella fascia temporale all’interno della quale i barracelli saranno impiegati nelle campagne antincendio per poi proseguire a settembre (la ripresa post-pausa è prevista per ottobre). I destinatari sono circa 5mila barracelli in tutta l’Isola. Si tratta, nello specifico, di 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive. L’appuntamento di domani a Sassari, nella sala convegni della Camera di Commercio in via Roma 74, interesserà tutte le compagnie del Nord Sardegna, a cui seguirà la presentazione dello stesso programma a Tramatza il 5 maggio per le compagnie della provincia di Oristano e Nuoro e poi a Selargius, l’8 di maggio, per le compagnie del Sud Sardegna. A questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i Capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie.