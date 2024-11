Cor 2 maggio 2023 Pino Piras a teatro: tutto pronto ad Alghero Mercoledì, giovedì e venerdì sarà possibile acquistare i biglietti direttamente nel botteghino del Teatro a partire dalle 19. Lo Rei bo (Il Re buono) è l’opera più completa di Pino Piras nonché l’ultimo testo teatrale scritto nel 1985 e mai rappresentato



ALGHERO - C’è attesa per la rappresentazione della commedia inedita Lo Rei bo, di Pino Piras, che l’Associazione culturale Cabirol porta in scena nel Teatro Civico nelle serate del 3-4-5 maggio prossimi, con inizio alle 20,30, con il patrocinio della Fondazione Alghero. La commedia viene proposta al pubblico a coronamento di un percorso di riscoperta dei testi del grande autore e commediografo algherese ancora inediti e sempre di grande attualità. Mercoledì, giovedì e venerdì sarà possibile acquistare i biglietti direttamente nel botteghino del Teatro a partire dalle 19,00.



Lo Rei bo (Il Re buono) è l’opera più completa di Pino Piras nonché l’ultimo testo teatrale scritto nel 1985 e mai rappresentato. Considerato da molti il suo capolavoro, scritto all’apice della sua incredibile produzione artistica, “Lo Rei bo” si inserisce nel filone che l’autore/drammaturgo ha iniziato con la creazione del personaggio de Lo Rei Serafí del 1973, quando l’indimenticato autore inizia a criticare il “potere” identificato in una classe dirigente nei cui confronti riversa tutta la sua pungente ironia e quell’acre umorismo con il quale ama raccontare le miserie umane, per suscitare un effetto comico, ma anche una presa di coscienza sugli abusi e le ingiustizie della nostra società.



Nella foto: Giovanni Chessa, presidente dell'associazione culturale Cabirol