S.A. 3 maggio 2023 Domenica la Sagra della Fragola a Sa Segada La presentazione ufficiale della settima edizione della Sagra della Fragola in programma il prossimo 7 maggio a Sa Segada, borgata a vocazione agricola nella Nurra algherese



ALGHERO - «Un evento diventato ormai identitario, un appuntamento fisso della Primavera di Alghero, in grado di valorizzare le produzioni frutticole del territorio, sostenere l'economia agricola coinvolgendo le borgate ed i produttori locali grazie a quella che negli anni si sta consolidando come vera eccellenza del territorio algherese. Un evento dal forte richiamo turistico, che vede nelle produzioni enogastronomiche di qualità occasioni di promozione del territorio e della città». Lo ha detto il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in occasione della presentazione ufficiale svoltasi questa mattina a Porta Terra della settima edizione della Sagra della Fragola, in programma il prossimo 7 maggio a Sa Segada, borgata a vocazione agricola nella Nurra algherese.



Un appuntamento in grado di unire tutti i produttori locali grazie alla sapiente regia del Comitato di Borgata di Sa Segada – Tanca Farrà ed alla collaborazione attiva dell'Amministrazione comunale con la Fondazione Alghero, l'Alghero in House ed il Consorzio di Bonifica della Nurra. Accanto al sindaco, presenti gli assessori allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, al Turismo Alessandro Cocco, alle Manutenzioni Antonello Peru, la vicesindaca Giovanna Caria ed il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. Con loro il presidente del Comitato organizzatore, Antonio Zidda, e Gavino Zirattu del Consorzio di Bonifica della Nurra. L'apertura degli stand è prevista per le ore 10 con intrattenimento ed attività che si protrarranno per l'intera giornata.