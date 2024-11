S.A. 3 maggio 2023 Rally Golfo Asinara: proroga iscrizioni Viene proposto lo stesso format del 2022, con tre diverse competizioni sotto un unico tetto: Rally moderno, Rally storico e Regolarità sport, con apportate alcune modifiche al percorso, con la novità del coinvolgimento di Santa Maria Coghinas, sede dello”Shakedown”



SASSARI - E’ in dirittura di arrivo della fase pre-event, il 28° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, una delle gare simbolo della Sardegna, ritornata sulla scena nazionale dallo scorso ottobre dopo ben 17 anni, in calendario per il 13 e 14 maggio. Le iscrizioni sono prorogate a lunedì 8 maggio ore 24,00, data di chiusura anche per le vetture “storiche “ e per la “regolarità sport”.



Gara iconica anche per tutto il movimento rallistico italiano, proprio sulla scia del successo dell’edizione 2022 la gara si propone con l’importante validità della Coppa Rally di zona 9, della quale sarà l’evento di apertura stagionale, valida anche per l’R-Italian Trophy, per il Trofeo Pirelli Accademia e per la Michelin Zone Rally Cup. Ad esse si aggiunge la “Coppa N5 Asinara”, nata grazie alla sinergia con N5 Italia e dedicata appunto alle vetture di classe N5 iscritte alla gara. L’evento verrà presentato giovedì 11 maggio alle ore 11,00 al Centro Martini Racing di Sassari, sede anche delle verifiche ante-gara del venerdì.