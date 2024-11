Cor 4 maggio 2023 Carmelo caria presenta l´ultimo libro L’appuntamento è per venerdì 5 maggio alle 18,30 nella sala dell’Hotel Margherita di Alghero. Si tratta di una raccolta di poesie legata, come scrive l’autore stesso nella premessa, alla propria maturità poetica



ALGHERO - “Vi ho scritto tante lettere d’Amore ma non tutte mi avete risposto”. È il titolo dell’ultimo libro di poesie che Carmelo Caria presenterà questo venerdì 5 maggio alle 18,30 nella sala dell’Hotel Margherita, ad Alghero. Si tratta di una raccolta di poesie legata, come scrive l’autore stesso nella premessa, alla propria maturità poetica. Il pubblico destinatario dell’opera è variegato, maschile e femminile, in prevalenza adulto soprattutto per la possibilità di immedesimarsi e di riconoscere i propri sentimenti in quelli cantati dal poeta. Attraverso le sue parole, possiamo sentire la forza del romanticismo, della passione, del desiderio e dell’erotismo, ma anche l’espressione di speranza, rabbia e tristezza.



«Ho iniziato a scrivere all’età di 13 anni e sono un autodidatta della poesia – spiega Carmelo Caria – Essendo la mia città, Alghero, l’unica presenza linguistica fuori della Catalogna, amo parlare e scrivere in questa lingua così musicale, per cui si troveranno testi con la versione catalana. Il soggetto preferito delle mie rime è certamente l'amore nei suoi molteplici aspetti».



Per Caria, inoltre, si tratta della terza raccolta di poesie: nel 2017 ha pubblicato le prime due, intitolate “Infine sono partito anch’io” e “I fiori del mio giardino”. Tutti i volumi sono disponibili presso i Mondadori store e altre librerie a diffusione nazionale. All’evento di venerdì parteciperà anche il maestro Mauro Uselli che intratterrà i presenti con l’esecuzione di alcuni suoi brani musicali che alterneranno la lettura di alcuni testi poetici.