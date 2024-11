Cor 5 maggio 2023 Villagrande: 79enne muore sul Flumendosa La battuta di pesca sul Flumendosa finisce in tragedia nella zona di Su Calavrigu, vicino a Pira ‘e Onni, in territorio di Villagrande. Una scivolata all´origine del tragico incidente



VILLAGRANDE - La battuta di pesca sul Flumendosa finisce in tragedia nella zona di Su Calavrigu, vicino a Pira ‘e Onni, in territorio di Villagrande. Sebastiano Meloni, 79 anni, originario di Fonni, è morto dopo aver sbattuto la testa su una pietra in seguito ad una fortunosa scivolata. Potrebbe essere questo il tragico epilogo della giornata: La salma è stata recuperata intorno alle 20 di giovedì e su disposizione del magistrato di turno posta sotto sequestro nell’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede per l'esame autoptico. Sul luogo della tragedia hanno operato i carabinieri della compagnia di Lanusei.