14/11/2024 Coldiretti: luci e ombre su interventi Regione Sbloccate le risorse per siccità e lingua blu, Bando Ucraina e per gli alti settori come il cerealicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, apistico e tanti altri. «Ma ancora non basta a coprire le reali esigenze di un mondo agro-pastorale fortemente in difficoltà» ricordano Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore Coldiretti Sardegna