Cor 5 maggio 2023 Viabilità: novità Sant'Agostino e Pivarada



ALGHERO - Occhio alla viabilità in alcuni quartieri di Alghero, dove diventano operative le modifiche ai sensi di marcia e le nuove prescrizioni emanate nelle scorse settimane. Modifiche dettate dall'esigenza di ridurre sensibilmente le situazioni di pericolo verificatesi nei mesi a causa della particolare conformazione di alcuni incroci, alleggerire il traffico e garantire una migliore circolazione veicolare. Le principali novità, concordate con i cittadini al fine di limitare al massimo i disagi fino ad oggi riscontrati, riguardano l'istituzione del senso unico di marcia su via Carrabuffas, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via L. da Vinci e l’intersezione con Via G. di Vittorio, incrocio teatro in passato di numerosi incidenti; l'inversione permanente dell’attuale senso unico di marcia nella Via Rina de Liguoro e l'istituzione di senso unico di marcia in direzione sud-ovest da Via G. Palomba verso Via Tarragona; in Via degli Orti l’istituzione permanente del senso unico di marcia in direzione Nord da Via Spano verso Via Amsicora; l’istituzione di senso unico di marcia nella via A. Dalerci in direzione Nord da Via F.lli Kennedy verso Via G. Archimbao.