Alghero e Ozieri: giornata mondiale per l’igiene mani

ALGHERO Una grande partecipazione ha registrato ieri l弾vento organizzato dalla Asl di Sassari all段nterno dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri in occasione della giornata mondiale per l段giene delle mani, dove box pedagogici e informativi sono stati allestiti nelle strutture sanitarie per sensibilizzare gli operatori e la popolazione sull段mportanza dell'igiene delle mani.



In occasione della giornata mondiale, promossa dall丹rganizzazione Mondiale della Sanit (Oms), la Asl di Sassari ha avviato una campagna di sensibilizzazione e informazione volta a mantenere alta l誕ttenzione sull段mportanza dell段giene delle mani e a rafforzare l段mpegno dell但zienda nel sostenere buone pratiche per diffondere il miglioramento di questa procedura.



Questa mattina nelle Hall dei presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri sono stati allestiti dei box informativi, presidiati da personale infermieristico dedicato all Infection Control, che, oltre a diffondere del materiale illustrativo e rispondere ai quesiti della popolazione, attraverso l置so del 澱ox pedagogico hanno valutato se il lavaggio delle mani fosse stato eseguito correttamente.



Le Infezioni Correlate all但ssistenza (ICA), in particolare quelle sostenute da batteri multi resistenti, sono la complicanza pi frequente e grave dell誕ssistenza sanitaria soprattutto in relazione agli effetti della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie e di una medicina diagnostica sempre pi invasiva e aggressiva. Dare valore all段giene delle mani e alla prevenzione e al controllo delle infezioni fa s che sia i pazienti che gli operatori sanitari si sentano protetti e assistiti, ed inoltre incoragger le persone a lavarsi le mani al momento giusto e con i prodotti giusti.