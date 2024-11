Cor 6 maggio 2023 Screening malattie neurodegenerative a Stintino Durante gli Open Day i cittadini potranno eseguire un test che indirizzerà coloro che dovessero presentare eventuali difficoltà nella sfera cognitiva al proprio medico di medicina generale (MMG) per un approfondimento diagnostico



STINTINO - Il Comune di Stintino, in collaborazione con l'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM) - sezione Sassari e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) - sezione Sassari, organizza l'open day sulla memoria, il 20 maggio alle ore 9 presso la sala consiliare. L'evento mira a sensibilizzare e informare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e diagnosi tempestiva delle malattie neurodegenerative che possono portare al declino cognitivo e alla demenza.

L'AIDM della sezione di Sassari intende promuovere l'organizzazione di Open Day in vari comuni della provincia di Sassari, al fine di diffondere la conoscenza degli strumenti fondamentali per la prevenzione e diagnosi delle patologie neurodegenerative. Durante gli Open Day i cittadini potranno eseguire un test che indirizzerà coloro che dovessero presentare eventuali difficoltà nella sfera cognitiva al proprio medico di medicina generale (MMG) per un approfondimento diagnostico.

L'Open Day sulla Memoria "Quanto ti Ricordi?" rappresenta un'occasione importante per approfondire e discutere tematiche relative alla prevenzione e diagnosi delle malattie neurodegenerative, per favorire così la consapevolezza e l'informazione sulla salute mentale e il benessere della popolazione. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni (obbligatorie) per i test è necessario chiamare il 522000 o il 3451501116.