Cor 6 maggio 2023 «Centinaia i bimbi algheresi senza più pediatra» La denuncia dei gruppi consiliari di opposizione Per Alghero, PD, Futuro Comune e Sinistra in Comune sulla cronica mancanza pediatri in Alghero: Incredibile che non si sia valutata per tempo una proroga



ALGHERO - «Dallo scorso 2 maggio, centinaia di bambini algheresi non hanno più pediatra. Scadeva infatti martedì scorso l’assegnazione provvisoria dei piccoli pazienti da 0 a 6 anni ai due pediatri di libera scelta che si erano assunti, con equa suddivisione, i pazienti in cura dalla pediatra a suo tempo andata in quiescenza. Incredibile che non si sia valutata per tempo una proroga da parte della Asl. Sebbene sia stata garantita per il prossimo lunedì la pubblicazione della graduatoria che assegna, a seguito di bando pubblico, un nuovo pediatra anche per Alghero, i tempi tecnici potrebbero non essere brevissimi. Anche su questo tema, purtroppo, dobbiamo, peraltro, registrare il mutismo e l'incapacità ad intervenire del Sindaco Conoci e dell'amministrazione comunale, più volte sollecitata in consiglio comunale fin dall'ottobre scorso. Oggi, così, circa 500 bambini e le loro famiglie sono nell’impossibilità di avere un pediatra per le certificazioni, per le cure, per l’assistenza, e nella migliore delle ipotesi serviranno ancora due mesi per poter avere la possibilità di essere incardinati con il nuovo medico vincitore di concorso. La asl si attivi per una proroga immediata e automatica del servizio assegnato in deroga ai pediatri attualmente in servizio, assicurando così, fino all’arrivo del nuovo pediatra, regolarità e diritto effettivo alle prestazioni sanitarie per tutti i bambini senza soluzione di continuità». La denuncia dei gruppi consiliari di opposizione Per Alghero, PD, Futuro Comune e Sinistra in Comune sulla cronica mancanza pediatri in Alghero.