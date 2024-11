Cor 8 maggio 2023 Ingresso città, modifiche viabilità Modifiche temporanee alla viabilità all´ingresso di Alghero, dalle ore 8 di oggi, lunedì 8 maggio 2023, in occasione dei lavori di bonifica del sottofondo stradale in prossimità della rotatoria posta tra le vie Barracu, Vittorio Emanuele e Aldo Moro



ALGHERO - Modifiche temporanee alla viabilità all'ingresso di Alghero, dalle ore 8 di oggi, lunedì 8 maggio 2023, in occasione dei lavori di bonifica del sottofondo stradale in prossimità della rotatoria posta tra le vie Barracu, Vittorio Emanuele e Aldo Moro.



Chiusura parziale di Via Aldo Moro, lungo il tratto in arrivo verso Via Vittorio Emanuele. Per sopperire a questo blocco la viabilità verrà deviata su Via Salvatore Diez, Via Michelangelo e Via Vittorio Emanuele. Tale percorso permette il ricongiungimento con la rotonda e quindi con la SS 127bis e Via Massimiliano Barracu; Modifiche rotatoria nella quale confluiscono veicoli provenienti dalla SS 127bis: svolta obbligatoria a destra su Via Aldo Moro con eventuale ricongiungimento con Via Vittorio Emanuele per mezzo della Via Salvatore Diez.



Modifiche rotatoria nella quale confluiscono veicoli provenienti da Via Vittorio Emanuele: svolta a destra su Via Massimiliano Barracu, normale proseguimento sulla SS 127bis o svolta a sinistra su Via Aldo Moro; Modifiche rotatoria nella quale confluiscono veicoli provenienti da Via Massimiliano Barracu: svolta destra sulla SS 127bis o proseguimento su Via Aldo Moro.