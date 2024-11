S.A. 10 maggio 2023 Turista di 13 anni soccorsa all´Asinara Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Porto Torres con la motovedetta veloce CP 810, unità specializzata nella ricerca e soccorso, con a bordo il personale medico del 118



ASINARA - Trasporto d'urgenza per una turista di 13 anni che ha accusato un forte malore mentre visitava l'isola dell'Asinara. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Porto Torres con la motovedetta veloce CP 810, unità specializzata nella ricerca e soccorso, con a bordo il personale medico del 118.



La procedura di assistenza medica con il trasporto di personale del 118, così come l’evacuazione di turisti infortunati sull’Asinara, sono l’espressione dell’ormai tradizionale e consolidata collaborazione operativa tra la Guardia Costiera ed il Servizio Sanitario locale che vede periodicamente impegnate le motovedette della Capitaneria di porto di Porto Torres in un’attività in cui la tempistica è estremamente importante per assicurare, in tempi rapidi, i necessari interventi emergenziali.



Per meglio fronteggiare questo tipo di emergenze – ricorda il Comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, Capitano di Fregata Gabriele PESCHIULLI – in vista dell’imminente inizio della stagione estiva, è in corso di definizione, anche per l’anno 2023, il protocollo di intesa tra l’ASL di Sassari, il comune di Porto Torres, l’Agenzia Conservatoria delle coste Sardegna, l’Ente Parco dell’Isola dell’Asinara, la Capitaneria di porto di Porto Torres ed il Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) per l’istituzione, nel periodo 01 giugno – 30 settembre di un presidio sanitario fisso h24 con base logistica imperniata presso Cala d’Oliva.