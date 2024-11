video Cor 11 maggio 2023 Media Talks con Alessandrini Amministratore unico di Nobento, esempio di una realtà industriale virtuosa che dal nord Ovest della Sardegna sta facendo parlare di sé in tutta Italia. In pochi anni l´azienda leader nella produzione di infissi è divenuta una sorta di “case history”



ALGHERO - «Non vogliamo essere considerati un miracolo, ma invece preferiamo essere indicati come coloro che dimostrano che anche qui si può fare impresa con grandi numeri e dunque creare risposte lavorative e un indotto importante che certificano le grandi possibilità che offre anche questa porzione della Sardegna e in particolare l'area industriale di San Marco ad Alghero». Parole di Andrea Alessandrini, Amministratore unico di Nobento, esempio di una realtà industriale virtuosa che dal nord Ovest della Sardegna sta facendo parlare di sé in tutta Italia. In pochi anni l'azienda leader nella produzione di infissi è divenuta una sorta di “case history”. Guarda e condividi il video su Alguer.tv