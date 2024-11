S.A. 12 maggio 2023 Studenti del Roth ai Giochi Matematici della Bocconi Quattro studenti dell’ITI-Roth parteciperanno alla finale dei Giochi Matematici che si svolgerà a Milano il prossimo 13 maggio



ALGHERO - Il 13 maggio prossimo quattro studenti dell’ITI-Roth parteciperanno alla finale dei Giochi Matematici che si svolgerà a Milano. “Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei Campionati Internazionali di Giochi della Matematica, organizzati dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano a cui hanno partecipato quindici studenti dell’Istituto Roth.



Alle semifinali nazionali, disputate il 18 marzo scorso presso l’I.C. “Li Punti” di Sassari, si sono qualificati per la finale ben quattro studenti nella categoria L1 (dedicata alle classi II, III e IV degli Istituti Secondari di II grado): Gabriele Langella e Simone Demontis, della classe 2^ B, e Andrea Manca della 2^ C, tutte del corso Informatica e Telecomunicazioni, e Claudio Murgia della 4^ A di Elettrotecnica ed Elettronica.



Dal 2008 i Campionati Internazionali di Giochi della Matematica sono stati accreditati dal MIUR come iniziativa che fa parte del Programma di Valorizzazione delle Eccellenze. I ragazzi hanno dato prova di possedere capacità intuitive e logiche, fantasia e voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi fra di loro e con sé stessi. La prossima tappa è la finale nazionale a Milano che si terrà sabato 13 maggio presso l’Università Bocconi. In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale Internazionale di fine agosto che si svolgerà a Wroclaw in Polonia.