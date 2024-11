S.A. 12 maggio 2023 Fc Alghero festeggia la vittoria di campionato Sabato 13 maggio la penultima giornata del girone F del campionato di Terza Categoria e la Fc Alghero ospiterà, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, la Gymnasium Sassari. Al termine i festeggiamenti per la squadra di casa già promossa



ALGHERO - Si giocherà questo sabato 13 maggio, con inizio alle ore 15, la penultima giornata del girone F del campionato di Terza Categoria e la Fc Alghero ospiterà, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, la Gymnasium Sassari. Sarà un pomeriggio divertente ed entusiasmante con la squadra giallorossa che festeggerà la vittoria del campionato, conquistata matematicamente già sabato scorso sul campo della Junior Ozierese. Una grande festa davanti ai propri tifosi, con il campo olmedese che si vestirà con i colori giallorossi della città di Alghero.



Festeggiamenti a parte, è doveroso pensare alla partita come sottolinea l'allenatore Pippo Zani: «avendo già acquisito la vittoria del campionato, è normale che si tratterà di una festa, ma dobbiamo giocare. Sicuramente ci sarà spazio per quei giocatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione». «Chiaramente in campo daremo il massimo perché è giusto così. Vogliamo salutare i tifosi con una vittoria – sottolinea mister Zani - Siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto e sabato, con l'ultima gara casalinga della stagione, vogliamo ringraziare tutti quei sostenitori e amici che ci sono stati vicini in questa

bellissima avventura. Sarà una festa per tutti e andrà oltre i 90 minuti della partita». Per la festa di sabato sarà presente anche il presidente Andrea Alessandrini, il suo vice Gianluca Marras e tutto lo staff al completo, sia tecnico che dirigenziale.