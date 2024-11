S.A. 13 maggio 2023 Tennis Alghero ritorna in B1

ALGHERO - Presentazione al Tennis Club Alghero delle squadre dei campionati federali per la stagione 2023: B1 maschile, serie C maschile e femminile, serie D femminile. Nella storica sede di Maria Pia si è in particolare festeggiato il ritorno in serie B1 e l'esordio in casa con Barletta domenica 14 maggio. A difendere i colori di casa: Cristiano Monte, Michele Fois, Nicolò Serra (tutti del vivaio algherese), Marco Mosciatti, Constantin Schimitz, Luca Fasciani e il nuovo arrivo Andrea Bacaloni, guidati dal maestro Gino Azara e il direttore Marco Lelli. A salutare le formazioni il sindaco Mario Conoci, l'assessore allo Sport Maria Grazia Salaris, il vice sindaco Giovanna Caria, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu.