Cor 17 maggio 2023 Enac boccia fusione tra scali di Alghero e Olbia «Avevamo ragione noi». Così l´assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, che sceglie l´aula del Consiglio regionale sardo per leggere il contenuto della lettera a firma dei vertici dell´Ente Nazione dell´Aviazione Civile che blocca il progetto dell´F2i in mancanza di concertazione con la politica



ALGHERO - «L’Enac all’esito di approfondimenti dell’istruttoria ritiene che allo stato non possa essere autorizzato ai sensi dell’ex articolo 46 del codice di navigazione il prospettato progetto di fusione in un’unica società di gestione aeroportuale denominata Nord Sardegna Aeroporti. È stato infatti rappresentato alle società che il progetto in esame non può essere autorizzato finché non sia data soluzione all’esigenza di mantenere in capo alla Regione le attuali prerogative societarie e le correlate necessarie funzioni di verifica e tutela degli interessi pubblici di cui è portatrice».



Enac respinge il progetto di fusione fra gli aeroporti di Olbia e Alghero. Lo ha annunciato nell’aula del consiglio regionale l’assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, che ha scelto di leggere in aula la nota inviata dall’Ente Nazionale dell'Aviazione Civile alle società di gestione dei due scali, la Sogeaal di Alghero e Geasar di Olbia. Società che avevano già convocato le assemblee straordinarie dei due consigli d’amministrazione per il prossimo 29 maggio per ratificare la fusione nella società Nord Sardegna aeroporti. Parere che diventa di fondamentale importanza considerato che risulta obbligatorio.