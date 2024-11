video Cor 19 maggio 2023 Play off, Dinamo: testa a gara 4 | Highlights



Sale la temperatura a Sassari dopo la vittoria di gara 3 contro Venezia. Sabato sarà pubblico delle grandi occasioni per chiudere la serie play off e staccare il biglietto per la semifinale. Ecco il video-racconto ufficiale della partita che porta la serie sul 2 a 1 Dinamo