S.A. 22 maggio 2023 A giugno degustazioni e musica a La Maddalena La due giorni apre un carosello di percorsi enogastronomici, visite guidate e spazi per trenta aziende agricole sarde con prodotti di alta qualità e sostenibili, voluto per la quarta edizione di “Giugno Slow - Radici e futuro”, che inizia ufficialmente il primo giugno e prosegue fino a domenica 11 giugno



LA MADDALENA - Scoperte del gusto, musica dal vivo, chiacchiere informali con i produttori di vino e approfondimenti con gli esperti nel paradisiaco arcipelago del Nord Sardegna. Tutto pronto per la prima edizione di "Vite e Vite. Incontri con i vignaioli", in programma, a La Maddalena, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023. La due giorni apre un carosello di percorsi enogastronomici, visite guidate e spazi per trenta aziende agricole sarde con prodotti di alta qualità e sostenibili, voluto per la quarta edizione di “Giugno Slow - Radici e futuro”, che inizia ufficialmente il primo giugno e prosegue fino a domenica 11 giugno. Una collaudata manifestazione che anche quest’anno vanta il patrocinio di Slow Food Italia, del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e della Fasi (Federazione delle Associazioni sarde in Italia).



L’iniziativa enologica di sabato e domenica, ideata da Paola Placido e organizzata da Slow Food Gallura con il sostegno dell’Amministrazione comunale maddalenina, vede la presenza di una ventina di artigiani regionali del vino con cento bottiglie da tutta la Sardegna. Non solo: una trentina le referenze nazionali in degustazione nello stand allestito negli ex Magazzini Ilva (sul porticciolo turistico di La Maddalena, in via Filzi 10) e quelle, molto attese, della cantina georgiana Nine Oaks, apprezzata nel mondo per il lavoro della vignaiola Anna Addison. I banchi di assaggio sono aperti il sabato,dalle 15.30 alle 20.30, e tutta la giornata di domenica 28, dalle 11 alle 20. Le degustazioni saranno accompagnate, a partire dalle 17, dalle note jazz del Four Trio, composto da Lorenzo Agus al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria e Paolo Corda alla chitarra. I musicisti propongono un viaggio che parte dal Great American Songbook e arriva ai compositori contemporanei.



Si rivolge a tutti il convegno “Alla scoperta del vino naturale: quali opportunità?” in agenda domenica 28 maggio, dalle 11 alle 13, nella Sala consiliare del Comune (al civico 13 di piazza Garibaldi). Intervengono Valerio Taras (coordinatore regionale Slow Food Sardegna), Carlo Deperu (enologo e produttore), Vasco Ciuti (consigliere nazionale Onav), Marilena Budroni (professoressa ordinaria di Microbiologia agraria dell’Università degli Studi di Sassari) e Piero Careddu (sommelier, assaggiatore professionale e titolare Enoteca Bistrot Sassari). Modera la giornalista Manuela Vacca.