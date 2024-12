S.A. 23 maggio 2023 Incidenti domestici: formazione Asl Sassari Dal Primo di giugno i medici convenzionali dei Distretti di Alghero, Coros, Villanova, Meilogu, del Distretto Ozieri, Montacuto, Goceano e del Distretto Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Nord Occidentale avranno la possibilità di partecipare al corso di formazione



SASSARI – Sicurezza negli ambianti di vita: percorso di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta e Geriatri della Asl di Sassari. Dal Primo di giugno i medici convenzionali dei Distretti di Alghero, Coros, Villanova, Meilogu, del Distretto Ozieri, Montacuto, Goceano e del Distretto Sassari, Anglona, Romangia e Nurra Nord Occidentale avranno la possibilità di partecipare al corso di formazione “Incidenti domestici in età pediatrica con particolare riferimento a quelli legati all’ambiente domestico” e “Cadute degli anziani: criticità legate all’ambiente domestico”. Ad annunciare l’iniziativa che si inserisce nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP) e portata avanti dalla Struttura della Prevenzione e Promozione della Salute della Asl n. 1, e’ il direttore generale Flavio Sensi. Gi incidenti nell’ambiente domestico costituiscono in Sardegna un

rilevante aspetto non solo per la frequenza e la gravità degli esiti, ma

anche per le conseguenze sul benessere psico-fisico della persona. Sono

due, principalmente, le fasce d’eta’ coinvolte: gli anziani e i bambini.