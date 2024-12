S.A. 31 maggio 2023 Maltempo, rinviato il Birralguer Da giovedì 1 a domenica 4 giugno si sarebbe dovuta tenere la 17esima edizione. Interlocuzione con l’amministrazione comunale per capire a quali date spostare la manifestazione



ALGHERO - «Il meteo non è clemente con Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno si sarebbe dovuta tenere la 17esima edizione del più longevo festival di birre artigianali in Sardegna. In queste ore, invece, le previsioni meteo hanno sbarrato la strada agli organizzatori che con profonda amarezza comunicano di aver preso la decisione di rinviare la manifestazione. Le percentuali di precipitazioni sono troppo alte e per tutti i giorni. L’obiettivo – solo rinviato – era realizzare un’edizione memorabile per festeggiare i primi 10 anni di attività del Birralguer: 4 giorni di evento, circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track, 15 tra concerti e dj set con tanto di ospiti internazionali, circa 50 artisti sul palco e un super mercatino degli artigiani. L’allestimento di un evento così importante è molto complesso e non è possibile affrontarlo con una spada di Damocle di questo tipo sulle teste degli organizzatori. Nelle ultime ore è stata avviata un’interlocuzione costruttiva con l’amministrazione comunale per capire a quali date spostare la manifestazione» la nota integrale diffusa dagli organizzatori.