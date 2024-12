S.A. 31 maggio 2023 Lu Impostu e Brandinchi: prenotazioni in spiaggia Dal prossimo 15 giugno e fino a tutto il 15 settembre 2023, verrà riattivato il contingentamento degli accessi per le spiagge de Lu Impostu e Cala Brandinchi a San Teodoro



SAN TEODORO - Dal prossimo 15 giugno e fino a tutto il 15 settembre 2023, verrà riattivato il contingentamento degli accessi per le spiagge de Lu Impostu e Cala Brandinchi a San Teodoro. Quella che nel 2022 era considerata una sperimentazione pioneristica per il territorio, oggi è diventata una certezza di buona pratica di gestione e protezione dei nostri litorali, oltre una garanzia per permettere a tutti gli ospiti e residenti del territorio di poterne fruire agevolmente. Anche i numeri di accesso sono rimasti invariati ovvero massimo 1447 persone/giorno per l’arenile di Cala Brandinchi e massimo 3352 persone/giorno per Lu Impostu, per un totale capienza massima di 4779 inclusi anche i posti assegnati alle concessioni balneari presenti.