Cor 1 giugno 2023 «Sostenibilità, Alghero apripista in Italia» Arst dei bus elettrici in servizio in Riviera del Corallo Ad Alghero in servizio i primi 4 bus elettrici

«Si fa festa con i trasporti da terzo mondo» Parole del presidente del consiglio regionale sardo, Michele Pais, che rilancia anche gli impegni per la realizzazione del primo treno a idrogeno per l’aeroporto. Le sue parole in occasione della presentazionedei bus elettrici in servizio in Riviera del Corallo