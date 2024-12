S.A. 3 giugno 2023 A Sassari stanza per vittime di violenza È dedicata alle vittime di violenza di genere che si rivolgono alla struttura del Santissima Annunziata. Attivato anche un ulteriore nuovo open space con cinque postazioni



SASSARI – Una stanza dedicata alle vittime di violenza di genere, nella quale vengono accolte, assistite, sostenute e curate. Lo spazio – Stanza codice rosa – è stato aperto questa mattina nell’Aou di Sassari, all’interno dei locali del Pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata. In contemporanea sono stati attivati anche ulteriori nuovi spazi open space sempre nel Pronto soccorso cittadino. L’avvio del servizio è stato annunciato questa mattina, nella sala riunioni di Cardiologia al primo piano del Santissima Annunziata, dal direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano, alla presenza dell’assessore regionale della Sanità Carlo Doria, del sindaco di Sassari Nanni Campus e del direttore del Pronto soccorso Paolo Pinna Parpaglia.



La Stanza codice rosa ha una dimensione di 20 mq circa, dispone di un letto e di una poltrona per le visite ginecologiche quindi di una postazione con computer per il personale sanitario. La stanza ha a disposizione anche un bagno riservato. Di fronte all’open space aperto a febbraio, è stato realizzato un nuovo open space con cinque postazioni dedicate ai pazienti ad alta complessità di cura, in fase di stabilizzazione e di monitoraggio. Nei lavori per la realizzazione dei nuovi spazi, sono stati adeguati gli impianti elettrici e di climatizzazione, oltre alla rete dei gas medicali. Nello stesso corridoio è stato realizzato anche un nuovo corpo bagni dedicato al personale del Pronto soccorso. Le opere di adeguamento dei locali hanno interessato anche i bagni destinati all’utenza ed è stato realizzato un ambulatorio per i pazienti provenienti dalla sanità penitenziaria.



«Il lavoro fatto è importante – ha detto il primo cittadino di Sassari – perché rende più funzionale e più sicura la struttura, sia per i pazienti sia per gli operatori. Da sindaco di una città che ospita il Centro Aurora, per le donne vittime di violenza, la Stanza rosa completa questo cerchio. Sono 20 metri quadri di amore, di delicatezza, di cultura sociale e Sassari di questo è orgogliosa». Le nuove aree consentono di snellire i percorsi all’interno del Pronto soccorso, migliorando nel contempo la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti e sono funzionali a una riorganizzazione complessiva delle attività. Un’operazione che tende a superare la vecchia conformazione del reparto, prima suddiviso in tante piccoli ambienti. La struttura prosegue dunque nel percorso verso una nuova organizzazione, con il passaggio da una basata su ambulatori multifunzione a una basata per aree di trattamento diversificate per priorità di cura. Si prepara, così, a operare secondo il nuovo modello di triage a 5 codici che entrerà in vigore a breve.



Sono previsti nuovi lavori: un’area d’attesa per gli accompagnatori e i parenti dei pazienti del Pronto soccorso. L’area, inserita nel corpo centrale del Santissima Annunziata e adiacente alla struttura, sarà anch’essa un open space e garantirà una migliore accoglienza. Qua sarà presente anche un servizio h24, con personale a supporto dei familiari per fornire informazioni non sanitarie in tempo reale sul percorso assistenziale del parente in Pronto soccorso. Questo servizio è stato già attivato a maggio all’interno dell’ex area pre-triage, in prossimità dell’ingresso al Pronto soccorso. Il punto informazione vede la presenza di personale a supporto dello staff di Pronto soccorso che risponde alle richieste dei familiari anche al telefono, al numero 079 2646219.