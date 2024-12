S.A. 4 giugno 2023 Germano, Buffa, Crepet, Gerini ad Alghero Quattro appuntamenti tra il 10 e il 29 luglio tra il sito archeologico del Nuraghe Palmavera e Lo Quarter con protagonisti come Elio Germano e Theo Teardo, Federico Buffa, Paolo Crepet e Claudia Gerini con il Solis String Quartet



ALGHERO - Raffinati intrecci fra parole e note per il cartellone dell'Estate 2023 proposto dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni, nel sito archeologico del Nuraghe Palmavera e nello storico complesso architettonico de Lo Quarter ad Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero, tra un omaggio a Pier Paolo Pasolini e le storie dei miti del pallone, preziose e intriganti riflessioni sull'amore e un ritratto di Franco Califano. Quattro titoli in cartellone dal 10 al 29 luglio con protagonisti come Elio Germano e Theo Teardo con “Il sogno di una cosa”, opera giovanile (ma pubblicata negli Anni Sessanta) del grande scrittore e cineasta friulano, Federico Buffa con “La Milonga del Fútbal” con Alessandro Nidi al pianoforte e la voce di Mascia Foschi, Paolo Crepet con i suoi “Comizi d'amore contemporanei / Dialogo sentimentale”, accompagnato dal pianista Marcello Mazzoni e Claudia Gerini con il Solis String Quartet in “Qualche estate fa / Vita, poesia e musica di Franco Califano”.



Quattro spettacoli in forma di recitals o mises en éspace pensati per lo scenario suggestivo del sito nuragico dominato dalle due torri di pietra, a un chilometro e mezzo dal mare, sul promontorio che delimita la baia dell'antico porto delle Ninfe, come lo chiamavano i romani e per il teatro en plein air nel cuore della città catalana tra le vestigia del Collegio Gesuitico successivamente adibito caserma, donde il nome de Lo Quarter, oggi sede della Fondazione Alghero e della Biblioteca di San Michele. Un affresco dell'Italia e del Friuli nel secondo dopoguerra con il pasoliniano “Il sogno di una cosa”, nell'interpretazione di Elio Germano con le sonorità contemporanee di Theo Teardo tra le antiche pietre del Nuraghe Palmavera, mentre nella cornice settecentesca de Lo Quarter si alternano i protagonisti di un'epopea sportiva narrata da Federico Buffa tra le atmosfere evocate da Alessandro Nidi e dalla cantante e attrice Mascia Foschi, le divagazioni sull'amore di Paolo Crepet tra pagine di grandi compositori eseguite da Marcello Mazzoni e infine le canzoni di Franco Califano con Claudia Gerini e il Solis String Quartet.



Viaggio tra le storie e le emozioni, con quattro pièces affascinanti, in compagnia di alcuni dei nomi di punta del panorama italiano, per avventurarsi tra gli ideali politici e i sogni rivoluzionari dei tre ragazzi protagonisti del primo romanzo di Pier Paolo Pasolini e le leggendarie imprese calcistiche di tre fuoriclasse come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, tra le umane passioni e la ricerca della felicità ma anche tra i passaggi significativi della vita movimentata di un artista eclettico con fama da latin lover: Franco Califano, cantautore e poeta, ha scritto brani indimenticabili, da “Minuetto” a “La musica è finita”, “E la chiamano estate” fino a “Io so amare così”, accanto a “Tutto il resto è noia”, “La mia libertà”, “Ti perdo” e “Non escludo il ritorno”. «Il CeDAC – sottolinea la direttrice artistica Valeria Ciabattoni – punta sulla qualità delle proposte oltre che sulla varietà di temi e stili, per offrire una programmazione intrigante capace di attrarre differenti fasce di pubblico fra testi significativi del Novecento e pièces originali, giocando su differenti palcoscenici, con quattro appuntamenti mirati per arricchire la vita culturale nella stagione più calda sulla Riviera del Corallo».